GOZZANO – 03-12-2021-- Continua a Gozzano la rassegna Spazio SOMSI. Terminata la sezione, dedicata al teatro, sabato 4 dicembre alle 10.30 sarà inaugurata la prima delle mostre inserite nel programma, e che si terrà sempre nel salone della Società Operaia in Piazza San Giuliano 7. Intitolata "I MISTERI DELL'ISOLA DI SAN GIULIO" ospita ventisei illustrazioni del maestro Mauro Maulini ispirate al libro “C'era due volte il barone Lamberto” di Gianni Rodari e altre dodici inerenti alla realizzazione delle statue collocate a Omegna. L'inaugurazione sarà presentata dalla dottoressa M. A. Mainardi. Successivamente l’esposizione resterà aperta fino al 18 del mese dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Le scuole possono prenotare la visita, una classe alla volta per evitare assembramenti, concordando giorno e orario. e, solo per gli studenti, verrà effettuata una lettura animata del racconto: “C'era due volte il barone Lamberto.” Per l’accesso sarà necessario esibire il green pass. (FAB)