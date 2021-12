Nessun Iframes

GOZZANO- 03-12-2021 -- Visita del Vescovo di Novara Franco Giulio martedì sera nella Basilica di Gozzano in occasione del conferimento del Ministero del Lettorato ai seminaristi Beniamino Agliati, Francesco Antonio Fittipaldi e Vincenzo Formisano e di quello dell’Accolitato a Lorenzo Armano. I Gozzanesi hanno potuto seguire la cerimonia solo in diretta streaming sui canali You Tube della Comunità Pastorale, visto che i posti in Basilica erano contingentati per via del covid e riservati ai familiari dei seminaristi. Grazie a Don Enzo Sala e ai suoi collaboratori siamo però in grado di fornire un’ampia documentazione per immagini dell’importante evento. (FAB)

