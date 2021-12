ARMENO – 04-12-2021 – E’ tutto pronto per l’accensione dell’albero di Natale giusto al suo terzo appuntamento. Sabato 4 dicembre alle 16.30 in piazza della Vittoria. I bambini, ma non solo, sono invitati a partecipare numerosi!

I più piccoli potranno anche partecipare a Cioccolandia, alla gara Monta il gioco e all’Acchiappa dono.

L’iniziativa natalizia è a cura di Pro loco e Comune.

Nessun Iframes