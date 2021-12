OMEGNA - 04-12-2021 -- Per accogliere le festività, domenica 5 dicembre a Omegna, presso la Zona giardini, si terrà un evento tutto dedicato al Natale. L’associazione gli Gnomi del Mastrolino ha infatti organizzato una giornata in cui adulti e bambini avranno l’occasione passare del tempo insieme, tra natura, animali, tra cui Molly il pony e Cianin la capretta, e specialità culinarie preparate dagli gnomi stessi.

La domenica natalizia inizierà alle ore 10 con la rincorsa del cappello di Babbo Natale, occasione per svolgere dell’attività fisica in quanto sarà possibile sia correre, sia camminare. Segue, alle ore 12:30, un pranzo a base di salamella degli gnomi. Il pomeriggio sarà scandito, a partire dalle 15:30, da una passeggiata con gli gnomi e a seguire dalla merenda itinerante (da piazza Beltrami ai Giardini). Tutto il ricavato di questa manifestazione sarà devoluto all’associazione Kenzio Bellotti.



Eleonora Groppelli