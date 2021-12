GOZZANO- 05-12-2021 – Arriva la seconda vittoria consecutiva per il Gozzano che espugna il Damiano di Saluzzo per 0-2 grazie a un ottimo primo tempo in cui gli uomini di Schettino hanno realizzato entrambe le reti.I cusiani partono forte già al 9′ grande occasione per Sangiorgio che tenta il tiro da fuori, parata con la respinta che finisce sul palo. Al 13′ il primo gol: cross dalla bandierina di Cominetti che trova la testa di Paoluzzi, sponda per il colpo di testa vincente di Montesano! Al 21′ azione personale di Sangiorgio che tenta la conclusione dalla distanza, palla che però si spegne sul fondo. Dopo 23 minuti si vede anche il Saluzzo con un colpo di testa molto di Pittavino che centra Vagge. Al 25’ però arriva il raddoppio dei rossoblù: discesa solitaria di Cominetti che con un destro a giro preciso mette a sedere Virano. Poco altro da segnalare fino all’intervallo. La prima occasione del secondo tempo è di Sangiorgio al 48’, para Virano che si ripete al minuto 55 sulla conclusione di Castelletto. Al 65′ gol annullato al Gozzano per un fuorigioco del marcatore Cominetti. C’è ancora il tempo all’ 84′ per Mazzafera di tentare un tiro verso la porta di Vagge ma il pallone finisce fuori. Sei i minuti di recupero decretati dall’arbitro signor Campazzo di Genova in cui non succede nulla. Il Gozzano torna quindi con tre punti molto importanti per cercare di rientrare in zona playoff e aspetta mercoledì al D’Albertas il Derthona dell’amatissimo ex Samuele Emiliano che, al momento, pare la maggior contendente del Novara in campionato. (FAB)



SALUZZO-GOZZANO 0-2: 13′ Montesano (G), 25′ Cominetti (G).



SALUZZO: Virano, Serino, Pittavino (34′ Kone), Caldarola (62′ De Souza), Carli, Bedino (69′ Rodrigues), Matera (56′ Sina), Mazzafera, Poppa, Lewandowski, Greco (79′ Andretta). A disposizione di mister Briano: De Marino, Giordano, Ientile, Clerici.



GOZZANO: Vagge, Bane, Nicastri, Castelletto, Ciappellano, Montesano, Pennati (90′ Giffoni), Cozzari, Paoluzzi (82′ Rao), Cominetti, Sangiorgio (90′ Faye). A disposizione di mister Schettino: Uikaj, Peradotto, Italiano, Di Giovanni, Pici, Coccolo.



Arbitro: Pietro Campazzo di Genova

Guardalinee: Leonardo Rossini e Nicolò Pasquini entrambi di Genova.

Foto repertorio