GOZZANO-05-12-2021 -- Quasi tutto pronto a Gozzano per il ritorno delle tradizionali manifestazioni che da anni contraddistinguono il Natale nella cittadina cusiana: accensione delle luminarie, concorso tra le vetrine dei commercianti, che quest’anno hanno anche curato decorazioni floreali uguali per tutte realizzandole insieme nel corso di una serata presso la Sala Consiliare del Comune, oltre alla “Caccia all’Elfo Malgascino” nei negozi aderenti con ricchi premi finali. Non mancheranno il tradizionale scambio degli auguri con l’Amministrazione sabato 18 e i Mercatini domenica 19 con la presenza di numerosi espositori, dei Madonnari di Bergamo che abbelliranno il selciato con le loro opere, di golosi stand gastronomici e di una passeggiata aperta a tutti, meglio se con un costume a tema, per le vie del paese attraverso le quali sfileranno anche i Babbi Natale motorizzati, a bordo delle vespe degli amici del Motoclub Mad Cat ‘73. Per i più piccoli Truccabimbi, la possibilità di lasciare la letterina a Babbo Natale, che però questa volta potrà anche rispondere, e il concorso degli alberi di Natale per i bambini della scuola primaria. Ci spiega tutto nel video l’assessore al turismo e alla cultura Lorena Marietta. (FAB)

Nelle foto qui sotto, la preparazione delle decorazioni natalizie dei commercianti

