Nessun Iframes

BORGOMANERO -05-12-2021 -- Dopo un “forzato” stop durato due anni causa pandemia, l’Associazione Metallurgici della Valsesia e del Cusio, nata 99 anni or sono e della quale fanno parte gli imprenditori del settore metallurgico (comparto che comprende anche la rubinetteria e valvolame) si è riunita in “presenza” domenica 5 dicembre per onorare il patrono Sant’Eligio. Dopo una messa nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a suffragio dei soci scomparsi, la conviviale al ristorante “da Paniga”, nel corso della quale è avvenuto il passaggio di testimone tra Stefano Allesina, priore uscente e Savino Rizzio, priore entrante. Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco di Borgomanero Sergio Bossi e l’assessore Francesco Valsesia.

Nella foto da sinistra: Stefano Allesina, Savino Rizzio, Gianluca Godio Sindaco di Gozzano, Francesco Valsesia, Sergio Bossi e Ferruccio Morganti.