PETTENASCO -06-12-2021 -- Un uomo è rimasto ustionato nella mattinata di lunedì 6 dicembre a Pettenasco in seguito allo scoppio di una bombola di gas. Ha subito ustioni al 20%. E' stato trasferito in codice rosso (ma pare non essere gravissimo) al Cto di Torino con l'elisoccorso.