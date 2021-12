OMEGNA - 08-12-2021 - Rompendo la maniglia di una porta sul retro, nella notte tra lunedì e martedì i ladri sono entrati nel locale "Siamo fritti" di Omegna, in via De Amicis, rubando l'incasso del giorno precedente, il fondo cassa e due i-Pad. Il bottino sfiora i 2mila euro ma il danno è maggiore, considerando il registratore fiscale fuori uso. E' stato il cuoco, entrato per primo nella friggitoria, che ha lanciato l'allarme intorno alle 9 del mattino. Secondo il gestore, che è il consigliere comunale di Domodossola Gabriele Ricci, fino alla mezzanotte - quando Ricci è passato dal locale a depositare del vino - era ancora tutto in ordine. Denuncia è stata presentata al locale commissariato di ps.

