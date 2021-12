RIMINI- 09-12-2021-- Cusio Ginnastica ha partecipato al Campionato Italiano Silver FGI a Rimini dal 4 all’8 dicembre.

Domenica 5 dicembre in gara la categoria LD, per Cusio Ginnastica Biriuc Simona, allieva 1, vince l’oro al corpo libero su 44 ginnaste in gara; nelle allieve 2 Francesca Frosio sfiora il podio con la palla e Margherita Vigna, nelle allieve 4, porta in pedana 2 splendidi esercizi alla palla e al cerchio e ottiene ottimi punteggi che fanno ben sperare per i prossimi obiettivi. In conclusione di giornata Giulia Pesenti nelle Senior 1, impegnata al cerchio e alle clavette, è medaglia di bronzo su 52 atlete in gara nella classifica totale ai 2 attrezzi.

Mercoledì 8 dicembre la giovanissima Ludovica Aresi, nella categoria LA allieva 1, al suo primo Nazionale di Federazione, ottiene l’11’ posizione al corpo libero su 68 atlete in gara e conclude 20’ nel punteggio assoluto tra i 2 esercizi corpo ibero e palla.

“Ottimi i risultati considerando che la gara era una finale nazionale”, questo il commento dello staff tecnico, guidato da Monica Vaillant, Giada Scaramuzzi e Giulia Bricchi, che hanno preparato in maniera esemplare le atlete, “siamo fiere di tutte voi, anche di chi purtroppo ha dovuto restare a casa per causa di forza maggiore”.