Nessun Iframes

MIASINO-09-12-2021 -- Miasino ha ufficialmente "acceso" il Natale. Nel tardo pomeriggio dell'Immacolata, in piazza, sono state accese le videoproiezioni e le luminarie che hanno portato colore e calore. Per i bambini, che hanno potuto imbucare la propria letterina, era presente anche Babbo Natale, ma non solo: una sfera luminosa consentiva di effettuare foto. Inaugurata anche la mostra dei presepi che resterà aperta sino all'8 gennaio con i seguenti orati: venerdì 15.30/18.30; sabato, domenica e festivi (Natale escluso) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Il proramma degli eventi natalizia di Miasino proseguirà il 24 dicembre alle 22 con la messa di Natale presso la Chiesa di San Rocco con vin brulè e cioccolata offerta da Pro Loco e Alpini, mentre l'8 gennaio 2022 alle 15 ci sarà un appuntamento con i personaggi Fantasy in villa (i bambini potranno incontrare il loro personaggio preferito e fare foto) e lo spegnimento delle luci di Natale.

Tutti gli eventi sono stati organizzati dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Miasino e il gruppo Alpini.

Nessun Iframes