OMEGNA - 09-12-2021 - La Paffoni supera le difficoltà e, davanti al pubblico di casa, riesce a vincere una sfida dura e ruvida contro i Knights di Legnano, 76 a 68.

Piazza, Bushati, Santucci, Planezio e Balanzoni nel quintetto della Paffoni, in quello di Legnano invece ci sono Marino, Terenzi, Casini, Bianchi e Leardini. Segnano entrambe le squadre in avvio: dopo 2’ è 5-5. Poi la Paffoni prova la prima mini fuga, con 4 di Santucci per l’11-5 del 5’. Legnano non si scompone e, dopo un antisportivo a Bushati, Casini non sbaglia pareggiando dalla lunetta e dalla media. Super canestro di Santucci, tecnico dopo la tripla a Marino ed al 10’ comanda la Fulgor 16-14. Si ricomincia con una fiammata di Marino e Legnano ribalta la situazione sul 16-19, con la squadra di Fioretti che fatica in attacco. Birindelli e il solito Balanzoni riportano l’inerzia dalla parte della Paffoni, che ritrova il timone del match: 26-21 con il pivot varesino, 33-27 con un gioco da tre punti di Bushati. Mini break biancorosso in chiusura di quarto per il 35-33 dell’intervallo. Nel terzo quarto primo vero allungo della Fulgor, che con il duo Balanzoni-Santucci prova lo strappo: il 58-51 è un primo segnale del fatto che Omegna abbia qualcosa in più in termini di energia. Ultimo quarto con Legnano che con Terenzi risale fino al meno 2, ma ancora Santucci ed un irreale Balanzoni, che chiuderà con 30 punti e 16 rimbalzi, producono l'allungo cui i Knights non riescono più a rispondere. Vince la Paffoni, che sabato alle 21:00, sempre a Verbania, sfiderà Vigevano con in palio la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. (c.s)

