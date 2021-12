Nessun Iframes

PETTENASCO -09-12-2021 -- Tradizionale accensione del presepe galleggiante a Pettenasco mercoledì 8 dicembre, dopo l'interruzione causa pandemia dello scorso anno. All'imbrunire, alle 18.30, le sagome galleggianti sono state illuminate a Riva Pisola. "Il piccolo lago d'Orta, nella conca argentata del Cusio, assomiglia da vicino al lago di Galilea", aveva scritto il vescovo, Mons. Franco Giulio Brambilla nel 2019 nella lettera di auguri di Natale, utilizzando proprio l'immagine del presepe galleggiante pettenaschese.

L'idea del presepe galleggiante, collocato su una chiatta, e la cui accensione è stata ccompagnata da musiche natalizie, è nata nel 2015, da un gruppo di giovani dell'A&Team. Poi, negli anni, in tanti hanno collaborato a questo progetto (che vede anche la collocazione di varie installazioni in paese) : quest'anno i giovani dell'A&Team, Pro Loco Pettenaschese, l'amministrazione comunale. Un grande lavoro di squadra per rendere il paese più bello ed accogliente in occasione delle festività natalizie.

Il Gruppo A&Team Pro Loco Giovani quest'anno ha aggiunto al presepe sul lago una nuova figura, quella di un pittore che, seduto su uno sgabello, é intento a dipingere il presepe. La figura ricorda il caro Giancarlo, uno dei maestri del presepe scomparso pochi mesi fa. Giancarlo ha sempre dato tanto al presepe sul lago: lui con umiltà, una delle più belle virtù umane, ha abbracciato il progetto e ad esso si é sempre dedicato con squisita disponibilità e competenza e per ricordare questo grande uomo.

