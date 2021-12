Nessun Iframes

AUZATE - 09-12-2021 --Addobbi natalizi in tutta la frazione e nuova sede per il “Comitato Cortili Aperti” ad Auzate. Ieri 8 dicembre l’accensione delle luminarie: era presente l’assessore a turismo e cultura Lorena Marietta: "Faccio i complimenti al direttivo perché sono stati veramente bravi. – sottolinea l’importante esponente della Giunta comunale di Gozzano - Grazie al comitato, da qualche anno Auzate sta facendo manifestazioni belle, a partire da ‘curiosando tra i cortili’ , fino ad arrivare, per la prima volta, a decorare il paese a festa per il Natale. E’ bello vedere la collaborazione, e lo spirito di festa che li unisce e sprona". Si affida a un comunicato invece il direttivo dei Cortili Aperti del presidente Davide Arati: "Abbiamo deciso di provare a dare un segno di rinascita da questo periodo organizzando: “Al Nadal d’Auzate. Un borgo vestito a festa” con il contributo di quanti hanno voluto rendersi utili per far rivivere Auzate e presto ci sarà anche l’inaugurazione ufficiale della nuova sede. Nel frattempo… mettiamo tutti fuori il naso dalla finestra ". (FAB)

Foto di Lorena Marietta e Davide Arati

