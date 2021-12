Nessun Iframes

GOZZANO –10-12-2021 -- Puntualissime, come aveva annunciato il parroco Don Enzo Sala pochi giorni fa, le otto campane della Basilica di San Giuliano dopo il lungo lavoro di restauro che le ha riportate in perfette condizioni, hanno ripreso a suonare la mattina dell’otto dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. La Santa Messa delle ore 11 è stata anticipata alle 10:45 proprio per procedere alla benedizione del nuovo impianto. Al termine della benedizione è stato eseguito per la prima volta il nuovo concerto solenne. L’abbondante nevicata che ha imbiancato Gozzano durante la giornata non ha ostacolato il programma, e nemmeno, nel pomeriggio all’oratorio “Don Bertoli” la prevista Preghiera delle famiglie intorno al fuoco ne ha risentito. (FAB)