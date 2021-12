OMEGNA - 10-12-2021 --Nei giorni scorsi al Forum di Omegna Renato Barberis ha presentato il suo libro fotografico sul centro storico di Omegna. Sono immagini e didascalie di un’Omegna romantica e misteriosa, fotografata nei suoi angoli intrisi di storia e tradizione.



Renato Barberis, sagace grafico pubblicitario, con il suo studio grafico SGP Creativa in Omegna ha potuto conoscere la città nonché percorrere i suoi molti angoli più iconici mettendoli poi a frutto in questa compiuta raccolta. La collegiata di sant’Ambrogio, via Alberganti, Museo Rodari e i vicoli dell’isolato “vaticano” sono raccolti in scatti rapidi e chiari nel cogliere i particolari, a cui fanno da contorno brevi ma curate note storiografiche capaci di far ben intuire al lettore attento Omegna ed il suo lago.