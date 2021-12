OMEGNA –10-12-2021 – Sono oltre 500 i giocattoli e i vestiti acquistati con i circa 7.000 euro ricavati dagli sponsor che hanno aderito all’ultima azzeccatissima iniziativa dell’Associazione Kenzio Bellotti presieduta da Daniele Piovera, volto giovane ma estremamente attivo del volontariato non solo a Omegna.



Con un contest che ha coinvolto la Classe IV dell’indirizzo Moda, Industria e Artigianato dell’IIS cittadino Dalla Chiesa-Spinelli, sono stati realizzati i bozzetti delle maglie che la Fulgor Basket indosserà nel match di domani sera al Palabattisti di Verbania contro Vigevano.



Gli oltre mille voti pervenuti anche sui social nelle scorse settimane hanno decretato vincitore il lavoro realizzato da Rebecca Abbagnano ed Eleonora Segantin. Di non meno rilievo anche l’ideazione delle seconde classificate – Chiara Cerutti e Lara Vallone –, la cui divisa con i colori della bandiera italiana potrebbe essere realizzata e indossata dai giocatori della Fulgor in caso di disputa della Final Eight di Coppa Italia.



Come sottolineato dall’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche dell’Assistenza del Comune di Omegna Sabrina Proserpio, presente in conferenza stampa con il Presidente del CISS Cusio, Stefano Calderoni: «La mia gratitudine personale va ad AKB, un’associazione da sempre vicino ai più piccoli, alle famiglie in difficoltà e a chi è malato: grazie al suo impegno 130 giocattoli verranno distribuiti al CISS Cusio, altri 150 al CISS Ossola e il resto suddiviso tra Caritas Baveno, Caritas Lesa, Caritas Romagnano, l’Ospedale di Borgomanero, Casa Irene e la Parrocchia di Ghiffa. Esprimo, infine, grande ammirazione anche per queste giovani studentesse e per i loro colleghi in classe che, sfidandosi nel campo che, un giorno, potrebbe diventare la loro professione, si sono messi in gioco con volontà e determinazione».



Da AKB e dal suo Presidente un grazie sentito sia agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa – Steam Quality, Metallurgica Motta, La Canottieri, Cerini e Nodari, AVO, Termoidraulica Provenzano, Vergomma, Vinavil, Zenoni, S. Bernardo – e a Luca Grazioli di Luca & Gloria, per la disponibilità e l’impegno profuso anche in questa occasione nell’attenta ricerca dei giocattoli più adatti a ogni età e per la generosità che contraddistingue la sua attività.