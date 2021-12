Nessun Iframes

GOZZANO – 12-12-2021 – Riaperto sabato mattina, 11 dicembre, alle 9, il Centro Vaccinale di Gozzano. Questa volta i sanitari che si occupano della campagna di immunizzazione dal covid sul territorio vengono ospitati nel salone dell’Oratorio Don Bertoli in Via Gentile e non più in quello della SOMSI. - Sono tre postazioni in cui il vaccino può essere somministrato contemporaneamente, con medici, infermieri, personale di segreteria e volontari; molto numerosa l'affluenza. – ha spiegato Don Stefano Capittini, vice parroco della cittadina cusiana, sul suo profilo Facebook - La comunità parrocchiale è felice di aver potuto rispondere alla richiesta del Comune di Gozzano, concedendo il salone del bar e collaborando indirettamente nel combattere la pandemia.



Quattrocento sono state le terze dosi inoculate durante la prima giornata di operatività. Il sindaco Gianluca Godio, attraverso la pagina ufficiale del comune ha poi ringraziato don Enzo Sala e don Stefano Capittini per la disponibilità dei locali e tutti i volontari che si adoperano in questa fase, a favore della comunità. (FAB)

Foto di Don Stefano Capittini