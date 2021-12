Nessun Iframes

LAVAGNA – 12-12-2021 – Vince ancora il Gozzano portando a tre la striscia di successi consecutivi. Questa volta il brillante risultato è stato ottenuto a Lavagna, ed è maturato nella parte finale della gara. Martino Cominetti, sempre più fondamentale per le sorti dei rossoblù, oggi non ha segnato ma ai minuti 70 e 78 ha confezionato due splendidi assist ben sfruttati da Sangiorgio e Ciappellano. Il Gozzano è adesso in classifica a due soli punti dalla zona playoff e si prepara al Derby contro il Novara, una sfida molto recente visto che si effettuerà sabato prossimo al Piola appena per la sesta volta. La cronaca. Al 12’ il primo tiro in porta, di Cozzari parato senza difficoltà dal portiere ligure Calzetta, la risposta della lavagnese arriva solo nei secondi di recupero di un primo tempo non particolarmente vivace con una conclusione di Rovido su cui Vagge si supera. A inizio ripresa il Gozzano accumula corner, senza però riuscire a trovare la via della rete. Al 65’ ci prova Faye ma ancora Calzetta sventa. Un minuto dopo Cozzari centra il palo. Sono le avvisaglie al vantaggio dei cusiani che arriva al 70’ Cominetti per Sangiorgio che concretizza gli sforzi del Gozzano. La reazione della Lavagnese è debole, e ancora sono gli ospiti a farsi pericolosi, al 77’ un tiro di Cominetti viene ribattuto dalla difesa e un minuto dopo è lo stesso ex Fanfulla a servire Ciappellano per il punto del raddoppio. Finisce senza altre emozioni dopo cinque minuti di recupero. (FAB)



Lavagnese 1919 - Gozzano 0 - 2



MARCATORI: 25' st L. Sangiorgio (G), 33' st D. Ciappellano (G)

LAVAGNESE 1919: M. Calzetta, G. Sommovigo, L. Casagrande, G. Avellino (13' st), M. Romagnoli, A. Tissone (35' pt), F. Amendola, G. Romanengo 39' st), L. Oliveri (28' st), A. Lombardi (29' pt), D. Rovido

A disposizione: L. Boschini, M. Scorza, S. Crivellaro 35' pt), G. Bacigalupo, L. Dotto 29' pt), M. Righetti (39' st), F. D'Arcangelo, L. Scarlino (28' st), A. Croci (13' st)

All: Fasano Gianluca



GOZZANO: A. Vagge, K. Pici, A. Bane, E. Castelletto, D. Ciappellano, A. Montesano, S. Pennati (31' st), M. Cozzari, P. Faye (41' st), M. Cominetti, L. Sangiorgio (47' st)

A disposizione: E. Ujkaj, S. Peradotto, M. Italiano, F. Nicastri (41' st), K. Kouadio (47' st), R. Molinari, R. Gemelli, E. Rao (31' st), F. Paoluzzi

All: Schettino Massimiliano



AMMONITI: F. Amendola (L), M. Cozzari (G), M. Cominetti (G)

ARBITRO: Giuseppe Rispoli di Locri.

GUARDALINEE: Thomas Vora di Como e Michele De Capua di Nola.

Corner 9-1 per il Gozzano



Foto di Erik Poletti