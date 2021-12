OMEGNA – 13-12-2021 -- I vecchi mangiafuoco e sputafuoco cedono il passo ai moderni artisti delle fiamme e ai loro giochi di fuoco tratti dal circo contemporaneo. E sarà davvero uno spettacolo “fuoco e fiamme” quello in programma sabato 18 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18.30, a Omegna, nella centralissima piazza Beltrami, che vedrà come protagonisti gli artisti della compagnia aretina Lux Arcana, chiamati dall’amministrazione comunale a regalare un’incantevole animazione infuocata per illuminare la nostra città.



Come ha spiegato da Raffaella Varveri, Assessore comunale al turismo e al commercio: «Si tratta di uno spettacolo grandioso, che regalerà grandi emozioni, con artisti che danzano e uso di strumenti infuocati sulle note di suggestive musiche gotiche. L’evento, che ho fortemente voluto per la città di Omegna, è gratuito e aperto a tutti».

Per il sindaco di Omegna Paolo Marchioni «Il weekend del 18-19 novembre sarà dedicato prettamente alle famiglie e anche ai non residenti a Omegna. Abbiamo organizzato una due giorni di altissimo livello, a cominciare da sabato pomeriggio con questa compagnia Lux Arcana che ha degli artisti di caratura nazionale. Invece la giornata di domenica sarà dedicata ai mercatini, ai giochi in piazza e finalmente al ritorno dei fuochi d’artificio, che caratterizzano la città».



Alberto Poletti, direttore del Parco della Fantasia, ha evidenziato che: «Sabato 18 sarà una bellissima giornata di festa a Omegna: infatti alle attività che ci saranno in piazza si affiancheranno due attività proposte dal Parco della Fantasia: una al pomeriggio, dalle 15 in poi, un’animazione teatrale con l’attrice Adriana Zamboni che coinvolgerà i bambini in un’atmosfera del tutto natalizia; la stessa atmosfera che si respirerà in serata al Museo Rodari, con una bellissima notte al museo, un momento di racconti natalizi chiaramente rodariani per recuperare proprio l’atmosfera di festa, di famiglia e di valori che dal Natale fino all’Epifania contraddistingue un po’ la vita di tutti noi».



Nella “Favola di Natale” architettata a Omegna l’atteso evento dei Lux Arcana è, dunque, destinato a catturare l’attenzione di grandi e piccini, affiancandosi a tutta una serie di eventi con emozioni che rimarranno scolpite per sempre nella mente e nel cuore di grandi e piccini. Nella due giorni di eventi a Omegna, come ha ricordato anche Loredana Rossi di Radio Spazio 3, «Domenica 19 dicembre tantissimi appuntamenti a Omegna: nell’area giardini dalle ore 9,30 sino alle ore 19 ci saranno mercatini con la Pro Loco di Omegna e gli Alpini Omegna Centro. Dalle ore 15 noi di Radio Spazio 3 con Mauro Bianchetti e tanta musica e giochi per i bambini e gli adulti con tanti, tantissimi premi. Alle ore 18 un momento indimenticabile: il ritorno dei fuochi d’artificio con GFG Pyro di Fabio Graziani e le musiche natalizie di Spazio 3».