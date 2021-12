OMEGNA - 14-12-2021 -- Grazie al bando "Piccoli progetti 2021" di Fondazione Comunitaria Vco, al distaccamento dei vigili del fuoco volontari Delegazione di Omegna, sono state donate nuovissime attrezzature SAF (speleo alpino fluviale). I nuovi moschettoni, corde, imbragature, sacche tetto, barella kong e il resto del materiale, andranno a garantire la sicurezza di tutti i vigili del distaccamento.

Per la realizzazione del progetto è stato fondamentale il contributo di Ass. Ablo, da sempre amica della delegazione.



Inoltre, grazie al bando, sempre di Fondazione Comunitaria Vco, "Fondo Giovanni Alessi Anghini 2021", è stato possibile acquistare tre sacche ATP ( autoprotezione in ambiente acquatico ), fondamentali anche in tutte le situazioni alluvionali, per la sicurezza degli operatori. I vigili del fuoco volontari di Omegna ringraziano la ditta Alessi e i suoi lavoratori per l’affetto e l’aiuto dato.