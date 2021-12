Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO – 15-12-2021 -- Domenica 19 dicembre a partire dalle ore 14 si svolgerà in Piazza Motta la manifestazione denominata “Aspettando il Natale ad Orta San Giulio”. Intenso il programma: ci saranno: la vendita dei cuori di cioccolato all’interno della campagna promossa da Telethon, un momento conviviale con vin brulé, cioccolata e panettone a cura della ASD Riviera d’Orta, l’animazione per i più piccoli organizzata dalla Associazione Mastronauta con la possibilità di consegnare la propria letterina a Babbo Natale. Alle ore 16 il gruppo Sunrise si esibirà in un concerto dal titolo: “Se una notte d’inverno” viaggio in musica e racconti nell’atmosfera di Natale. Per informazioni 0322-911972 – interno 5. (FAB)

Foto repertorio