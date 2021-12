Nessun Iframes

OMEGNA- 15-12-2021--E' in corso dalle ore 17,30 l'intervento dei vigili del fuoco in zona Dogna nel comune di Omegna a causa di un incendio che sta interessando il tetto di un'abitazione indipendente. Sono attualmente impegnate 4 squadre del Comando di Verbania per la bonifica. Ingenti danni al tetto, ma nessuna persona coinvolta.