OMEGNA - 17-12-2021 -- Obbligo di mascherina all'aperto ad Omegna in occasione degli eventi del fine settimana. Lo prevede un'apposita ordinanza.

Sabato 18 l'obbligo sarà in vigore dalle 17 alle 18.30 in piazza Beltrami, nell’area interessata dallo spettacolo “Fuoco e Circo”. Domenica 19 dicembre sarà dalle 9.30 e sino alle 19, in occasione dell’Evento “Luci di Fuochi e Bagliori di Musica” in piazza Martiri della Libertà, L.L. Gramsci (Area Giardini). Sono esentati dall’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ad anni 6; - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; - le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli la comunicazione; - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva in forma individuale.

