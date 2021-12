GOZZANO -17-12-2021 -- Il Comune di Gozzano crede nell'alternanza scuola-lavoro. In un incontro avvenuto in sala Consiliare nel pomeriggio di mercoledì 15 dicembre, tra i rappresentanti del Liceo Scientifico Galilei (Borgomanero) e l’Assessore Lorena Marietta, si sono stabiliti i termini per concretizzare il progetto di alternanza scuola lavoro (pcto), ora limitato ai soli mesi estivi, anche a tutto l’anno. In sostanza gli studenti del Liceo psico pedagogico potranno affiancare, nella Biblioteca Comunale, l’operatore che gestisce la struttura. Per quanto riguarda gli studenti del Liceo linguistico, “gestiranno” l’Ufficio Turistico: a questo proposito Il Comune potenzierà l’offerta con nuove iniziative tese a rinnovare l’immagine del Comune stesso. I relatori della serata sono stati l’Assessore Marietta e la professoressa Parodi, unitamente a Dennis Cova in qualità di dipendente comunale per il coordinamento delle attività e Matteo Tosi per la Biblioteca Comunale. “Nuove opportunità per il nostro Comune – hanno detto il Sindaco Gianluca Godio e l’Assessore Lorena Marietta – in quanto con questo progetto possiamo dare un’opportunità ai giovani di rendersi conto delle esigenze del mondo del lavoro”.

