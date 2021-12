Nessun Iframes

GOZZANO – 18-12-2021 -- C’è grande attesa a Gozzano per il ritorno dei mercatini di Natale in programma domenica 19 dalle ore 10. Molte associazioni e molti espositori saranno presenti lungo via Dante e tutta Piazza Matteotti. Tantissime le iniziative previste ad per primi i numerosi banchetti della “Fiera del prodotto artistico, dell’ingegno e culinario”. I Madonnari di Bergamo abbelliranno il selciato con le loro opere, golosi stand gastronomici offriranno dalle 12 varie specialità: La Pro Loco preparerà polenta e tapulone, Il Gruppo Alpini servirà invece panini con porchetta accompagnati da vin brulè e l’Avis la cioccolata. Previste poi una passeggiata aperta a tutti, meglio se con un costume a tema, per le vie del paese attraverso le quali sfileranno anche i Babbi Natale motorizzati, a bordo delle vespe degli amici del Motoclub Mad Cat ‘73. Per i più piccoli Truccabimbi, la possibilità di lasciare la letterina a Babbo Natale che però questa volta potrà anche rispondere, e alle 14:30 le premiazioni del concorso degli alberi di Natale per i bambini della scuola primaria. Un modo insomma per stare insieme, nel rispetto delle norme di sicurezza, e cercare di superare le difficoltà di questo complicato periodo dominato dalla pandemia di coronavirus che si trascina da ormai quasi due lunghi anni. (FAB)