GOZZANO -19-12-2021 -- "Mercatini di Natale" a Gozzano: l'apertura ufficiale alle 10 di domenica 19 dicembre. Ben 21 i banchi degli espositori presenti fra via Dante e piazza Matteotti. In mattinata, presenti anche il sindaco Gianluca Godio ed alcuni assessori.

Numerose le iniziative da parte dei Madonnari di Bergamo, Pro Loco, Gruppo Alpini. Per i più piccoli Truccabimbi, la possibilità di lasciare la letterina a Babbo Natale. Poi, le premiazioni del concorso degli alberi di Natale per i bambini della scuola primaria..

Nel nostro giro fra gli espositori abbiamo intervistato Roberta Fornara dell'Associazione "Gazza Ladra" e Roberto Bergantin del Gruppo Aib di Gozzano. Ecco il video (FAB)



