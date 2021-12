OMEGNA- 19-12-2021-- Ad Omegna tornano i fuochi d’artificio in versione musicale- natalizia.

L’evento è avvenuto dopo le 18 nello specchio di lago davanti ai giardini pubblici, a opera della ditta omegnese Gfg Pyro in collaborazione con Radio Spazio 3 in occasione dei Mercatini di Natale, che nella giornata hanno proposto in vendita articoli regalo artigianali e prodotti tipici locali.

Presenti anche stand gastronomici con piatti tipici, vin brulè, castagnata e giochi in piazza con premi grazie alla Pro Loco e al Gruppo Alpini.

Video di Angelo Sacco

Segui la diretta "Fuochi d’artificio di Natale ad Omegna (live)" sull'App News24