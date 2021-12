Nessun Iframes

LEGRO -20-12-2021 -- Sabato 18 dicembre a Legro di Orta è stata presentata la raccolta fondi finalizzata a sostenere e promuovere il paese dipinto. È stata lanciata dal presidente dell’Accademia dei muri dipinti, Fabrizio Morea.

Che scopo ha questo crowfunding e come si può contribuire?



"Legro è il primo paese italiano interamente dedicato al cinema e alla TV, i soldi ricavati - spiega Morea- serviranno a terminare i lavori rimasti in sospeso a causa della mancanza di investimenti da parte degli enti pubblici. È possibile donare tramite la piattaforma Eppela, il cui link è presente sulla pagina dell’Accademia delle arti e del muro dipinto, (https://www.accademiadeimuridipinti.com/) ".



L’obiettivo della raccolta è quello di raggiungere la somma di 25 mila euro e ai sottoscrittori, in base alle somme versate, verranno offerti dei vantaggi quali per esempio, prodotti locali e buoni consumazione in ristoranti tipici.



Eleonora Groppelli