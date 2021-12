Nessun Iframes

OMEGNA - 20-12-2021 - L’Ufficio Scolastico provinciale segnala con soddisfazione l'accordo tra il Liceo “Gobetti” di Omegna e ANBIMA, l’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, formalizzato il 15 dicembre scorso.

Il protocollo d’intesa è stato siglato dalla dirigente scolastica Michela Maulini e dal Presidente ANBIMA Piemonte Ezio Audano, alla presenza di Angelo Iaderosa per l’Ufficio Scolastico Provinciale, della prof.ssa Renata Sacchi coordinatrice del progetto per il Liceo Musicale, della Presidente ANBIMA VCO Antonella Rosa e del Vicepresidente ANBIMA VCO James Longo. "Il valore dell’iniziativa è grande, sia perché consente un importante arricchimento dell’offerta formativa scolastica, sia perché contribuisce a far conoscere la valenza didattica e formativa dell’esperienza musicale in banda", commento che giunge dall'Ufficio scolastico. "L’accordo stipulato tra il Liceo musicale Gobetti e l’Associazione Nazionale Bande Musicali apre la strada a tutte le scuole della provincia nella direzione della condivisione dei valori educativi tra la scuola e le bande musicali, in una collaborazione che deve diventare strumento formativo integrato tra scuola e territorio. Si ricorda, infatti, quanto sia importante l’esperienza dell’esecuzione musicale d’insieme nella crescita dello studente come persona capace di dare il proprio contributo al successo di una comunità. La banda musicale diventa anche il luogo dell’inclusione, dove ognuno trova il proprio posto e le singole potenzialità vengono accolte e valorizzate, il modo migliore per aiutare gli alunni con bisogni educativi speciali a trovare il loro successo formativo.

Dunque, il documento scaturisce da collaborazioni già in atto in varie realtà del territorio provinciale, che ora hanno trovato una formalizzazione ufficiale, grazie alla quale per i giovani allievi musicisti sarà possibile anche svolgere l’esperienza di alternanza scuola lavoro nelle bande musicali dei loro territori di residenza e arricchire ulteriormente le loro competenze in questo ambito specifico della loro formazione. Dopo quello firmato con il Liceo Musicale Lagrangia di Vercelli questo è il secondo protocollo d’intesa stipulato in Piemonte tra Scuola ed ANBIMA, esempi concreti dell’importanza e della possibilità di dialogo e cooperazione tra realtà apparentemente lontane ma, di fatto, complementari e affini per i valori che perseguono".