OMEGNA -20-12-2021 -- Una giornata piena di sole ha aperto la settimana di Natale ad Omegna domenica 19 dicembre. Nella mattinata presso l’area giardini si era iniziato con la musica di Mario Bianchetti, mercatini di Natale e stand gastronomici con la Pro Loco e gli Alpini, mentre nel pomeriggio l’Associazione sportiva Cusio Ginnastica ha offerto un saggio natalizio di ginnastica ritmica.



In Ludoteca, intanto, si è tenuto il laboratorio teatrale per bambini ispirato al libro di Margarita Da Mazo “Il mio orso grande, il mio orso piccolo” mentre Radio Spazio 3 trasmetteva i classici “Giochi sotto l’albero” con quiz e giochi telefonici.



Ale 18, infine, l’attesa era grande per il grande spettacolo piromusicale di Natale, molto atteso dopo i due anni di digiuno causa Covid! Il cielo si è acceso con lo show pirotecnico di Gfg Pyro di Fabio Graziani con l’accompagnamento musicale di Spazio3.

I colpi, gli spari, e i piccoli tuoni sono tornati a rimbombare nel catino lacustre omegnese quasi a scacciare definitivamente il pericolo Covid per la gioia di moltissimo pubblico accorso da tutto il lago per godersi questo fiammeggiante spettacolo, e tutti dotati di mascherina anti- contagio.