CASALE CORTE CERRO- 21-12-2021-- L’Amministrazione comunale di Casale Corte Cerro rende noto l’avvio dei lavori di messa in sicurezza, nella parte bassa del paese, di due corsi d’acqua: il rio delle Quare e il rio di Mezzo; segnali di costante attenzione alla cura e manutenzione del territorio.

I lavori, che completano il ciclo di interventi programmati per l’anno in corso e dedicati alla prevenzione di esondazioni dei corsi d’acqua, avranno un costo complessivo di circa 40mila euro.

Entrambe le opere prevedono il disalveo, l’arginatura e la riparazione della pavimentazione. I lavori si concluderanno nel giro di tre mesi e una volta ultimati consentiranno di prevenire eventuali esondazioni in caso di violenti nubifragi.

“Nell’anno in corso è stata data primaria importanza e una particolare attenzione alla cura del territorio. Dapprima ci siamo dedicati al corso d’acqua principale del paese: il Rio Vallessa, ora gli interventi hanno come obbiettivo quello di mettere in sicurezza la frazione di Pramore attraversata dal Rio delle Quare e dal Rio di Mezzo – le parole dell’Assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Falcioni – La programmazione di interventi per il 2022 è già partita e nell’anno che verrà ci concentreremo su opere con protagonista il Rio Urcia nella frazione di Crebbia. Riteniamo importante che l’Amministrazione destini anno per anno delle risorse per prevenire potenziali pericoli derivanti da agenti atmosferici purtroppo sempre più imprevedibili che possano quindi creare pericolo per la cittadinanza”.