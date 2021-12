GRAVELLONA TOCE - 21-12-2021 - Hanno fermato un uomo che si aggirava con fare sospetto lungo le strade di Gravellona, lui opponeva resistenza al controllo ma gli uomini della Polizia locale tocense lo hanno immobilizzato e fermato, per poi consegnarlo agli uomini del commissariato di Omegna che hanno portato il sospettato in Questura. Qui l'arcano s'è svelato, l'uomo era un criminale di nazionalità tedesca, gravato da mandato d'arresto europeo per una condanna di oltre 10 anni di carcere. Attualmente è detenuto a Verbania, a breve sarà estradato per scontare la pena in Germania.

Nella fase concitata dell'arresto, l'uomo ha anche ferito lievemente un vigile che tuttavia, è riuscito egualmente a portare sino in fondo l'azione. Un plauso è giunto dal sindaco di Gravellona, Giovanni Morandi, che rimarca come l'arresto sia stato possibile grazie all'azione congiunta di poliziotti e vigili: "Anche a nome di tutta la comunità - afferma il sindaco - desidero rivolgere un sentito ringraziamento per l'impegno dimostrato dagli operatori che, congiuntamente alla nostra Polizia locale, hanno prestato cura e attenzione al territorio, operando con abnegazione e impegno. L'attività pronta risposta, svolta in sinergia, contribuisce a rafforzare il senso di sicurezza dei residenti e la percezione della rappresentanza delle istituzioni nell'affrontare le situazioni di pericolo e di disagio sociale". Apprezzamento e stima sono stati espressi anche dalla comandante della Polizia Locale, Teresa Trapani.

