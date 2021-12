PETTENASCO - 20-12-2021 -- Bel pomeriggio, quello di domenica 19 dicembre, per la comunità di Pettenasco in occasione della “Festa di Natale” organizzata dalla Pettenasco Nostra.

In piazza Unità d’Italia diverse componenti del tessuto sociale si sono date appuntamento per augurare Buone Feste. Erano presenti con i loro stand i volontari della squadra AIB, il Gruppo A&TEAM, la Pettenasco Calcio, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

In sala Consigliare, l’Amministrazione comunale, ha annunciato l’imminente apertura della Biblioteca comunale che è stata resa possibile dal lavoro di un gruppo di volontari. A loro nome, Enrica Poggia ha illustrato le motivazioni che hanno sostenuto questa iniziativa. Angela Masiello ha donato alla biblioteca il libro da lei curato, “Emergenza Covid, la nostra storia”, raccolta di riflessioni ed emozioni del difficoltoso periodo dello scorso anno quando la gli operatori sanitari si sono trovati ad affrontare la pandemia.



Nota di speranza il benvenuto ai piccoli neo pettenaschesi con la consegna di “Coccole di benvenuto”, gentilmente offerti da attività commerciali del paese. Questi i bimbi ai quali sono state consegnate le "coccole": Nicolò Bini, Daniele Cattivelli Bezzoli, Pietro Picozzi e Alessandro Scanu



Dopo i piccoli, anche il benvenuto ai neo maggiorenni ai quali è stata consegnata copia della Costituzione: Leonardo Cagnola, Agnese Primon, Marta Ricci, Diego Primatesta e Nicole Pizzi. A studenti universitari e di scuola media superiore, che hanno partecipato ad un Bando, sono stati assegnati sette assegni di studio. Si tratta di Leonardo Cagnola e Nicole Pizzi (studenti delle superiori), Alex Bisetti e Giorgia Masoero (diplomati alle superiori), Giulio Maria Maulini, Giorgia Miazza e Chiara Colombo (studenti universitari)



È inoltre intervenuto Stefano Basalini, campione del mondo di canottaggio, che ha raccontato di sentirsi un po’ pettenaschese avendo iniziato la sua carriera sportiva proprio in paese; ha ripercorso le tappe del suo percorso di vita che ancora oggi lo vede impegnato nell’Associazione Canottieri Lago d’Orta; infine ha spronato i giovani a continuare il suo lavoro. Il pomeriggio si è concluso con la premiazione degli alunni che hanno partecipato ai concorsi “Disegni di Natale” e “Natale con un libro”.

