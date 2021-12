OMEGNA -22-12-2021 -- Nella giornata di martedì 21 dicembre, don Gianmario Lanfranchini e il sindaco di Omegna Paolo Marchioni, hanno inaugurato i lavori per il restauro conservativo del ponte antico crollato nel 1925. Si tratta di una costruzione di origine sforzesco-viscontea, oggetto del progetto di cui la Parrocchia di Sant’Ambrogio è capofila e il Comune di Omegna partner principale.



Il progetto finanziato da Fondazione Cariplo, Lions Club Omegna e da una serie di benefattori è nato con l’intento di restituire alla città un luogo connotato da un forte carattere storico-sociale per accogliere eventi culturali, sociali, sportivi e religiosi.



"Esprimiamo viva soddisfazione per questa importante opera di restauro conservativo affidato ai progettisti dello Studio Jurina – Radaelli di Milano – è ha commentato il sindaco –.L’augurio è che anche questo importante lotto conclusivo possa vedere la partecipazione attiva delle tante Associazioni culturali e di volontariato cittadine per arrivare tutti insieme a restituire presto e bene un luogo di importante aggregazione per l’intera comunità".



Per Don Gianmario Lanfranchini "L’apertura del cantiere è un regalo alle omegnesi e agli omegnesi per Natale, così che questa festa ci aiuti a essere donne e uomini che costruiscono ponti di relazione".