GOZZANO – 22-12-2021 – Finisce 0-0 un derby della Cremosina giocato in un freddo mercoledì di dicembre di fronte a un comprensibilmente scarso pubblico. Le due squadre si sono impegnate, nonostante il Borgosesia fosse privo dei suoi elementi più interessanti Areco e Omoregbe e il Gozzano con gli uomini sempre contati per via delle defezioni registrate in queste settimane, Villanova, Di Maira e Renolfi e di alcuni infortuni, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Il Gozzano ha attaccato per quasi tutta la partita, ma i sesiani si sono difesi ordinatamente, pur senza quasi mai riuscire a ripartire in contropiede, tranne che negli ultimi minuti, quando la panchina corta dei padroni di casa ha fatto sì che i rossoblù risentissero della fatica permettendo al Borgosesia di farsi vedere dalle parti di Vagge senza mai impensierirlo seriamente. Nei primi venti minuti ci provano a ripetizione Cominetti e Sangiorgio, ma, quando la palla non finisce sul fondo ci pensa l’ex Gilli ad opporsi. Gli ospiti si affacciano dalle parti dell’area avversaria non più di un paio di volte in tutto il primo tempo senza mai rendersi pericolosi. In avvio di ripresa, minuto 48, Gilli salva su Cominetti smanacciando via il pallone. Al 52’ azione personale di Sangiorgio sulla sinistra che centra, ma ancora il portiere seisano anticipa tutti. Al 63’ il Gozzano calcia più volte verso la porta ma la difesa ribatte sempre, ne esce solo un corner sull’ultima conclusione di Cozzari. Ancora ai minuti 70 e 77 vi provano prima Paoluzzi, che calcia a lato, e poi Cominetti che si vede ribattere la conclusione. Nel finale tentativi ancora vani di Castelletto e Faye per il Gozzano, mentre il Borgosesia prova a salire e si fa pericoloso all’84’ D’Ambrosio il cui tiro viene deviato in angolo. Al 2’ di recupero salva sulla linea Ciappellano nell’unica vera occasione dei granata. Il signor Pica di Roma che ha ben diretto, in maniera che si usa definire “all’inglese” lasciando molto giocare ha poi fischiato la fine al 95’. Ora la serie D va in pausa, si riprenderà mercoledì 5 gennaio coi recuperi delle partite rinviate per neve lo scorso 8 dicembre (FAB)



Gozzano - Borgosesia Calcio 0 - 0



GOZZANO: A. Vagge 6, A. Bane 6, F. Nicastri 6, E. Castelletto 6, D. Ciappellano 6, A. Montesano 6, S. Pennati 6 (75' Gemelli 5,5), M. Cozzari 7 (85’ Rao SV), F. Paoluzzi 6 (71’ Faye 6), M. Cominetti 6,5, L. Sangiorgio 6,5.

A disposizione: E. Ujkaj, S. Peradotto, M. Italiano, M. Di Giovanni, R. Molinari, L. Giffoni.

All: Schettino Massimiliano 6



BORGOSESIA CALCIO: V. Gilli 8, M. Gifford 6 (67’ Iannacone 6), E. Picozzi 6, R. Martimbianco 6, N. Farinelli 5,5, N. Carrara 6 (58’ Monteleone), M. Manfrè Cataldi 6, J. Colombo 6 (46’ Bernardo 6), J. Oberto 6 (73’ D’Ambrosio 6), E. Marra 6, F. Rancati 6 (90’ Bertani SV)

A disposizione: N. Gavioli, M. Puka, P. Guatieri.

All: Lunardon Manuel 6



AMMONITI: A. Bane (G), M. Gifford (B), E. Picozzi (B), N. Farinelli (B), N. Carrara (B), M. Manfrè Cataldi (B), J. Colombo (B), L. Iannacone (B)

ARBITRO: Sig. Luigi Pica di Roma 7.

GUARDALINEE: sig. Dario Ameglio di Torino 6,5 e sig. William Alberto greco di Nichelino 6,5.

NOTE: Angoli 6-3 a favore del Gozzano. – Spettatori circa 100. Giornata soleggiata ma fredda, campo in buone condizioni. Recupero: 0 + 5’.

