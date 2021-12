Nessun Iframes

PETTENASCO -23-12-2021 --Prosegue a Pettenasco il processo di digitalizzazione del Comune: è stata infatti recentemente l'applicazione LaMiaCittà.

LaMiaCittà è l'APP ufficiale dell'ente Comune di Pettenasco per smartphone e tablet con cui dialogare efficacemente con i propri cittadini e offrire servizi. LaMiaCittà amplia e completa l'offerta comunicativa dell'ente, affiancandosi al sito web ufficiale ed alla pagina Facebook, per fornire informazioni in una veste più immediata.

La consultazione è semplice: si possono leggere news e informazioni, fare segnalazioni, reperire contatti…

Per i Cittadini è un canale di comunicazione bi-direzionale, con cui inoltrare richieste, suggerimenti, segnalare disservizi, esprimere opinioni collegandosi alla sezione Linea Diretta - "scrivici".

L'APP è disponibile per dispositivi mobile Android e IOS ed è scaricabile dai relativi Store cercando "lamiacittà".

Dopo aver scaricato l'APP sul proprio dispositivo, avviarla e selezionare Pettenasco dall'elenco dei comuni disponibili, e, volendo, è possibile attivare anche le notifiche per conoscere avvisi ed eventi che vengono pubblicati.