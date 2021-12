Nessun Iframes

GOZZANO - 23-12-2021 -- Il sindaco Gianluca Godio lo aveva annunciato lo scorso 7 novembre durante le celebrazione della giornata dedicata ai Caduti di tutte le guerre: “Gozzano – aveva sottolineato nel suo discorso – dedicherà un monumento al milite ignoto”. Dopo aver concesso la cittadinanza onoraria grazie al lavoro svolto dalla consigliera Katia Travaglini, nella mattinata di giovedì 23 dicembre è stato ufficialmente inaugurato il cippo al parco della Rimembranza. Oltre al primo cittadino e alla Giunta, era presente Luigi Laterza, rappresentante della Provincia di Novara. Attivi partecipanti i ragazzi delle Scuole. La targa sul monumento recita “Il Comune di Gozzano nel commemorare il centenario della traslazione conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”. Nel suo discorso il Sindaco Gianluca Godio, dopo aver ringraziato il Corpo musicale “Martinetti” e le Associazioni d’Arma presenti, ha voluto ricordare non solo la vicenda che culminò con la scelta della bara, da parte di Maria Bergamas, la madre che scelse nella cattedrale di Aquilea, le spoglie del soldato sconosciuto portate poi a Roma al Vittoriano, ma anche “elevare – ha sottolineato il Sindaco – un silenzioso ringraziamento non solo ai Caduti ma anche a tutte quelle persone che nei modi più diversi si sono sacrificate e si sacrificano per il bene comune”. Ha poi continuato “ un pensiero anche alle Forze Armate che, nelle missioni all’estero, si sono trasformate in portatrici di pace” concludendo successivamente con la motivazione della targa apposta sul cippo che “vuole onorare la memoria di quel soldato divenuto, come il nostro tricolore, simbolo di unità Nazionale”.