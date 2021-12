OMEGNA -24-12-2021 -- Nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco di Omegna Paolo Marchioni e del Direttore della Caritas Novara Don Giorgio Borroni, il Vicario dei Laghi Don Gianmario Lanfranchini ha ufficialmente inaugurato il cantiere di lavori delle opere nell’ex asilo del Fossalone, ora destinato a trasformarsi nella sede della Caritas e delle Associazioni cittadine impegnate a fornire servizi di assistenza ai meno fortunati.

Finanziato con i fondi 8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana, il progetto “Casa Mantegazza” ha visto la collaborazione fattiva dell’Amministrazione comunale in carica e della Parrocchia di Sant’Ambrogio, impegnate a trovare un’intesa per la permuta dei beni finalizzati a diventare la nuova sede delle attività sociali.

L’apertura dei lavori, è stata ufficializzata al cospetto degli Architetti Andrea Baldioli e Gianfranco Ciuffo,: i lavori dovrebbero durare fino entro metà 2022, per consegnare a giungo dell’anno prossimo all’intera città un vero e proprio “rifugio” per tutti coloro che sono in cerca di una mano tesa nel momento della difficoltà.

