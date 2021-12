Nessun Iframes

VALLE STRONA -24-12-2021 -- Le “Follette del Chignol” hanno da sempre l’obiettivo di raccogliere fondi per la beneficenza del paesino valstronese di Massiola. L’Associazione di beneficenza per il Natale 2021 ha organizzato durante lo scorso fine settimana una vendita di pizzi, merletti, piccoli ricami e passamaneria, tutti preparati e cuciti rigorosamente a mano nonché tipiche specialità locali preparate secondo le antiche ricette valligiane dalle valenti massaie massiolesi.



Secondo Rosi Scalabrini, la Presidente del sodalizio massiolese: “questi prodotti sono stati presentati e venduti per il Santo Natale ma continueremo anche durante le tante feste patronali e non che si svolgeranno durante l’intero anno in valle Strona, a Omegna ed un po’ in tutto il Cusio”.



Nella chiesa parrocchiale di San Giacomo sarà visibile un presepe preparato dall'artista Giacomino Rinaldi, e costruito con grande abilità poiché i personaggi sono realizzati con l’utilizzo di semi e gusci tra cui noci, nocciole, mais, fagioli. Rinaldi, presentando il suo presepe interamente illuminato, a cui ogni anno aggiunge piccoli ma significanti particolari, lo ha fatto diventare il presepe della Valle Strona, ha paragonato la comunità ed il lavoro svolto dai tanti volontari di Luzzogno ai semi che generano il presepe perché questo, in fondo, è uno dei tanti significati dello spirito del Natale.



Intanto, le tradizioni e le storie che si ripetono da secoli caratterizzano il tempo del Natale, dalle settimane di attesa ai giorni che portano all’Epifania. A Sambughetto, Massiola, Fornero e in altri paesi della valle Strona dalle 21 alle 22 è un allegro concerto di campane ad annunciare l’arrivo del Natale. "Si suona il Bambino", come si è soliti dire in valle Strona : era l’antico linguaggio della fede popolare, quando ancora non esistevano luci colorate e panettone e in casa tutta la famiglia allestiva il presepe.