SAN MAURIZIO- 24-12-2021-- Con le due feste di Natale di venerdì 17 e martedì 21, si è concluso il 2021 per i Jacks, i piccoli cestisti di San Maurizio. Dopo quasi due anni di stop finalmente i miniatleti sono tornati a calcare i parquet dei campionati e protagonisti sono stati gli aquilotti e gli esordienti. Nonostante la maggioranza delle atlete e degli atleti avessero appena iniziato a giocare, non hanno sfigurato contro le altre squadre. Grandi passi avanti sono stati fatti da entrambe le squadre in campionato e gli aquilotti sono riusciti a vincere qualche tempo di gioco nell’ultima partita contro Fulgor.

Dal 2022 ripartiranno i campionati con la seconda fase del campionato e scenderanno in campo anche i piccoli del 2015 e 2014, mentre i più piccoli del 2016 e 2017 continueranno a giocare in palestra seguiti dai loro istruttori.

Continueranno le attività nei nostri centri minibasket di Gozzano, San Maurizio e Miasino, oltre ai centri di avviamento all’attività motoria dei centri di Gozzano ed Ameno. Proseguirà anche il progetto scuola gratuito negli Istituti Pascoli e San Giulio che ci vede impegnati in ben 23 scuole con oltre 200 ore di progetto e tre istruttori impegnati.

In foto il gruppo degli Aquilotti.