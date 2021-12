OMEGNA - 27-12-2021 - La segnalazione giunge dai consiglieri di "Omegna si cambia", Mario Empolesi e Lucia Camera e riguarda quei contenitori ecologici per favorire la raccolta differenziata collocati in questi giorni in alcuni punti della città.

In particolare uno di questi “EcoPunti” che si trova di fronte al Liceo Gobetti di Omegna, a due passi dalla Ludoteca riporta la pubblicità di un centro vendita di prodotti derivati dalla cannabis.

"Nulla di illegale per carità. Ma in questo caso non è un problema di legalità; piuttosto una questione di buon senso - scrivono i consiglieri - . Sia chiaro, e lo ribadiamo a chiare lettere, che non abbiamo alcuna perplessità nei confronti dell’attività in questione ! E’ solo una questione di opportunità. Se le scuole sono luoghi sensibili, come riteniamo che lo siano, crediamo che debba essere prestata un po' di attenzione, frequentate da ragazzi dai 14/ 15 anni in su...

Davanti alle scuole non viene consentito neppure di fare 'volantinaggio' per promuovere eventi e iniziative...In questo caso chi ha pensato e promosso la vendita di questo spazio pubblicitario, non ha considerato il contesto.

Non si tratta di inneggiare al 'proibizionismo' - aggiungono - o di voler essere 'bacchettoni' a ogni costo; il confronto su certi temi è giusto, opportuno e anche educativo. Ma qui non si tratta di un confronto. Si tratta forse di una pubblicità fuori posto. E’ come installare delle slot machine nei centri di assistenza e sostegno per le famiglie; è come mettere distributori automatici di sigarette negli ospedali.

Ci chiediamo e soprattutto chiediamo all’amministrazione comunale invitare la concessionaria della pubblicità, la società coinvolta o gli uffici preposti per il rilascio dei permessi o chicchessia a valutare un’altra collocazione per questa pubblicità assolutamente legittima, ma che potrebbe trovare posto altrove".

