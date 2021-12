Nessun Iframes

AMENO -28-12-2021 -- Anche quest'anno il Comune di Ameno ha ottenuto il finanziamento di un progetto da parte del Fondo nazionale destinato al Servizio Civile Universale.



Il servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali, per un anno. Offre un contributo mensile pari a euro 444, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze. Tutte le informazioni in merito sono reperibili accedendo al sito internet www.scanci.it

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14:00.