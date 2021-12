PETTENASCO - 29-12-2021 -- Grande successo per il "Concorso dei Presepi", organizzato dalla Parrocchia di Pettenasco, in collaborazione con l'Associazione Pro Loco Pettenasco Nostra. Sono stati veramente tantissimi gli scatti di presepi inviati sinora, ben 107, in arrivo anche da tutto il mondo (Argentina, Australia, Spagna, Inghilterra, Germania, USA, Guatemala). I vincitori saranno proclamati il prossimo 6 gennaio. Foto e classifiche saranno presenti su Facebook nelle pagine "Parrocchia dei Santi Caterina e Audenzio - Pettenasco No" e "Pettenasco Nostra".

Previsto anche un apposito concorso dei Presepi per i Bambini e i ragazzi di Pettenasco: per loro, ci sarĂ una classifica a parte. Anche in questo caso le foto saranno visibili su Facebook il 6 gennaio.