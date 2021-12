Nessun Iframes

GOZZANO -30-12-2021 -- Prosegue in maniera spedita la somministrazione della terza dose del vaccino anticovid all’Oratorio don Bertoli di Gozzano. La struttura, attiva dall’11 dicembre scorso e fortemente voluta dal sindaco Gianluca Godio, è stata concessa dalla Parrocchia. L’attività viene svolta grazie alla sinergia tra il Comune, i medici di famiglia e i volontari che partecipano quotidianamente all’attività del centro. Tra questi, i medici volontari, personale Asl, e amministrativo che a Gozzano operano in forma volontaria. il sindaco Gianluca Godio, nel complimentarsi con i volontari ha voluto nuovamente ringraziare la Parrocchia per la disponibilità e ha sottolineato che “se in questi giorni è emerso qualche possibile disagio è dovuto alle pressanti richieste di vaccinazione che arrivano quotidianamente” ha poi continuato “come Comune e come volontari si sta facendo il possibile per poter soddisfare anche le richieste provenienti dai paesi limitrofi a Gozzano; dunque, come ho già detto, se qualche disguido potrà emerge, è dovuto al volume delle vaccinazioni che solo nella giornata di ieri (29 dicembre) sono state 480, con personale tutto volontario. Colgo l’occasione per ringraziare anche il gruppo Alpini, la Protezione Civile e la Pro Loco di Gozzano”.