Nessun Iframes

OMEGNA -30-12-2021 -- Ennesimo viaggio umanitario in Bosnia per il gruppo dell' Associazione Pellegrini per la Solidarietà e la Pace di Omegna. La partenza è stata il 27 dicembre, il rientro è previsto per il 2 gennaio. Sono quattro i furgoni in viaggio, con un totale di otto persone impegnate nell'iniziativa che torna, seppur timidamente, dopo la sosta forzata a causa del covid. Vengono consegnati prodotti alimentari a lunga conservazione non deperibili, prodotti igienici e altro materiale. Numerose le tappe: a Livno, Med, Mostar e Sarajevo. Le consegne sono state effettuate e verranno effetuate, non in maniera diretta alle famiglie bisognose, ma ad associazioni locali quali Croce Rossa, Caritas e altre, che sul posto seguono le situazioni di maggiore difficoltà e disagio.

Nessun Iframes