GOZZANO -01-01-2022 -- Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2021 per la selezione degli operatori di Servizio Civile Universale. Anche la Biblioteca di Gozzano accoglierà un operatore, con un progetto di servizio civile chiamato “In biblio”. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro le ore 14 del 26 gennaio esclusivamente attraverso la piattaforma DOL a cui si accede tramite SPID o registrandosi alla piattaforma stessa. E' necessario avere un'età compresa fra i 18 ed i 28 anni. L'impegno settimanale sarà di 5 giorni (da martedì a sabato) per 25 ore settimanali, con un compenso mensile di € 444,30. Il periodo di impiego di servizio sarà 2022/2023. Per info sul servizio civile in biblioteca a Gozzano e sulla compilazione della domanda: contattare Aurive https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/