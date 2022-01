Nessun Iframes

OMEGNA -03-01-2022 -- Al via il prossimo 24 gennaio la nuova stagione teatrale del Teatro Sociale di Omegna, "Omegna in scena". Si apre con "Mistero buffo" di Dario Fo e Franca Rame, con Matthias Martelli. Secondo appuntamento il 7 febbraio con "L'uomo ideale" di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, con Simone Montedoro, Claudia Campagnola, Toni Fornari. Spazio a "Partenza in salita" mercoledì 2 marzo 2022, di Gianni Clementi con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi. Infine, "Tipi", martedì 15 marzo 2022, di e con Roberto Ciufolion



Gli abbonati alla stagione teatrale 2019/2020 potranno rinnovare l’abbonamento confermando il posto sino a martedì 11 gennaio 2022 presso la Libreria Ubik.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da mercoledì 12 a giovedì 20 gennaio 2022 presso la Libreria Ubik.



La vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli avrà inizio venerdì 21 gennaio 2022 presso la Libreria Ubik. I biglietti ancora disponibili saranno acquistabili la sera dello spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 19.45. Per l’acquisto di abbonamenti o biglietti sarà possibile pagare in contanti o tramite POS, mentre presso la Libreria Ubik in contanti o tramite assegno.

Info: www.ilcontato.it