GOZZANO – 04-01-2022 -- Torna in campo mercoledì il girone A della Serie D per alcuni recuperi della quindicesima giornata rinviata in buona parte per neve lo scorso 8 dicembre. Tra le formazioni del novarese solo il Gozzano avrebbe dovuto essere impegnato, ma il dipartimento interregionale ha rinviato a data da destinarsi la partita prevista al D’Albertas contro il Derthona “a seguito di indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie” senza specificare ulteriormente i fatti. Tra le altre partite del quindicesimo turno, già rinviate negli scorsi giorni Bra-Sanremese, in programma anch’essa domani, e Chieri-Fossano che doveva essere giocata il 30 dicembre, restano in calendario Asti - Pont Donnaz, Imperia-Casale e Varese-Caronnese anche se i dirigenti della squadra della città giardino hanno chiesto alla Lega Dilettanti il rinvio visto che sono ben sei i componenti del loro gruppo positivi al covid. Nulla è stato invece ancora deciso per quel che riguarda il prossimo turno regolare di campionato in programma domenica 9. (FAB)