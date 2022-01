Nessun Iframes

OMEGNA -05-01-2022 -- – Ferdinando Buscaglione detto Fred e Francis Albert Sinatra detto Frank hanno fatto la storia e ancora oggi ne fanno parte. Nella serata di mercoledì 5 gennaio al Ristorante presso la Canottieri Omegna andrà in scena una serata tutta swing, con la vera storia musicale di un incontro mai avvenuto, con Buscaglione, Sinatra e tanta emozione, in uno swing show tutto da vedere, da ascoltare e da vivere. Dopo il successo nella versione teatrale, ecco un’edizione speciale di Fred, Frank and friends, appositamente pensata per questa locations. Si tratterà di una serata più intima che proporrà le migliori sfumature di due personaggi straordinari, interpretati da Gigio Fasoli e da Augusto Quaretta. Canzoni, aneddoti e curiosità renderanno l’incontro tra Fred e Frank divertente e coinvolgente, tra successi intramontabili e vicende personali. Una ventina delle più apprezzate canzoni di Buscaglione e Sinatra faranno da colonna sonora, e due menu speciali creati in omaggio alle origini dei due artisti renderanno questo appuntamento assolutamente imperdibile. Menu Fred (un omaggio a Fred Buscaglione, grande artista piemontese): Tonno di coniglio con salsa al rafano e gel di peperoni rossi; guancialino al Nebbiolo, topinambur in due consistenze; dessert – Bonet con amaretti, mirtilli marinati alla grappa, crema al mascarpone. Menu Frank (un omaggio a Frank Sinatra, newyorkese dalle origini siciliane-liguri): Polpo scottato, caponata siciliana, pesto ligure delle olive taggiasche; Brisket newyorkese di manzo affumicato, patate dolci, salsa barbecue homemade; Desert: New York Cheesecake, coulis ai lamponi.